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تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء

10:15 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء

أسعار الأسماك


كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي اليوم بسوق العبور ليتراوح بين 21 و22 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وبقي سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ثابتا بين 60 و75 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و380 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري اليوم ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور سمك البلطي

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