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نجيب ساويرس: أوراسكوم للاستثمار تعتزم التوسع في مجالات الترفيه والمطاعم

01:23 م الإثنين 05 أبريل 2021
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كتبت- شيماء حفظي:

تصوير: هاني رجب

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إن الشركة تعتزم التوسع خلال الفترة المقبلة في أنشطة الترفيه والمطاعم.

وأشار إلى المشروعات التي تنفذها الشركة في الوقت الحالي في منطقة الأهرامات ومشروع الصوت والضوء.

وطالب ساويرس خلال مشاركته بمؤتمر حابي اليوم الاثنين، الحكومة بمزيد من تسهيل الإجراءات لتحفيز المستثمرين لاستغلال فرصة الوضع الحالي عالمياً.

وقال ساويرس إنه على الرغم من تأثر قطاعات كبيرة في مصر بتداعيات أزمة كورونا مثل الفنادق لكن تدارك الأمور خلق فرصا أمام مصر لابد من استغلالها.

وأضاف: " مع بداية أزمة كورونا كنت أرى ضرورة التعايش معها، وألا نلجأ إلى الإغلاق الكامل حتى لا يصاب الاقتصاد بالشلل".

وقال: "حينما تداركنا الأزمة أصبح لدينا فرصة لعدم فقد وظائف أكثر وكان عندنا فرصة ذهبية".

وأكد ساويرس على ضرورة أن تقوم الحكومة بتجهيز كافة التفاصيل المرتبطة بالمشروعات مثل الأراضي والتراخيص، من أجل التسهيل على المستثمرين، وتشجيعهم.

وقال إنه من المهم أن تكون هناك لجان لضمان عدم خلق منازعات بين المستثمرين والحكومة مع إمكانية الاستعانة بمكاتب دولية لتسهيل التواصل مع المستثمرين.

وأكد رجل الأعمال ضرورة أن تسهل الحكومة دعم القطاع الخاص لأنه يخلق 90% من فرص العمل في مصر.

وعن إمكانية مشاركته في تطوير مجمع التحرير المزمع طرحه قريبا أمام المستثمرين قال ساويرس إنه لا يفكر في استغلال مشروع مجمع التحرير حاليا.

وأضاف أن المجمع من الممكن تحويله إلى فندق لكن تصميمه يصعب التعامل معه "وأنا أفضل أن أبني الشيء من أوله".

"أنا عندي ذكريات سيئة في المجمع ولا أعتقد أن ننظر عليه" بحسب نجيب.

نجيب ساويرس أوراسكوم للاستثمار مجالات الترفيه والمطاعم

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