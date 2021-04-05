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هبوط الكوسة والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين

10:25 ص الإثنين 05 أبريل 2021
هبوط الكوسة والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو البطاطس، والكوسة، والفاصوليا بين 10 قروش و4 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الرومان جنيها واحدا، اليوم، ليتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.1 و2 جنيه.

البطاطس بين 1.1 و2.2 جنيه، بتراجع 10 قروش.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 6 و7 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة الكوسة الفاصوليا سوق العبور

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