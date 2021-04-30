تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة اليوم الجمعة
القاهرة - مصراوي:
تراوح سعر كيلو الطماطم في سوق العبور لتجارة الجملة بين 2 و3.8 جنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسجل سعر كيلو البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و3.8 جنيه.
البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البصل بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
الكوسة بين 2 و5.5 جنيه.
الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 و3.5 جنيه.
الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 4 جنيهات و7.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.
الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.
الفراولة بين 4 و7 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.
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