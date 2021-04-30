تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة اليوم الجمعة

القاهرة - مصراوي:

تراوح سعر كيلو الطماطم في سوق العبور لتجارة الجملة بين 2 و3.8 جنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسجل سعر كيلو البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و3.8 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الكوسة بين 2 و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 جنيهات و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.