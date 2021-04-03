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صعود جديد لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

12:32 م السبت 03 أبريل 2021
صعود جديد لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

سجلت أسعار الذهب في مصر صعودًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 758 جنيهًا مقابل 75 جنيهًا أمس.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت 15 جنيهًا، خلال اليومين الماضيين، بعد تراجع حاد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 649.7 جنيه، وعيار 24 نحو 866.2 جنيه، وسعر الجنيه الذهب 6064 جنيهًا.

وعالميًا أنهت أسعار الذهب تعاملات أمس على انخفاض طفيف بلغ نسبته 0.03%، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1728.8 دولار في نهاية تعاملات أمس والأسبوع الماضي.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

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