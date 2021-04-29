بعد تراجعها عالميًّا.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 778 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 667 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 889 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6224 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 7.2 دولار، وسجل سعر الأوقية 1774.4 دولارا، في الساعة 12:24 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة.