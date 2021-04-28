أوراسكوم للاستثمار توافق على بيع حصتها في شركة ترانس وورلد أسوشيتس للإنترنت

05:21 م الأربعاء 28 أبريل 2021
أوراسكوم للاستثمار توافق على بيع حصتها في شركة ترانس وورلد أسوشيتس للإنترنت

شعار شركة أوراسكوم للاستثمار

كتبت- ياسمين سليم:

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بشكل مبدئي على بيع كامل حصتها في شركة ترانس وورلد أسوشيتس لخدمات الإنترنت TWA، وفقا لإفصاح للشركة إلى البورصة اليوم الأربعاء.

وتمتلك أوراسكوم 51% في ترانس وورلد، التي تعد المزود الوحيد لخدمات الإنترنت في باكستان، إضافة إلى امتلاكها كابلا بحريا يربط الإمارات وسلطنة عمان وباكستان بطول 1.3 ألف كيلومتر.

وأوضحت الشركة أن المجلس قرر تفويض نجيب ساويرس وأسامة دانيال نصيف منفردين في التفاوض والتوقيع على جميع المستندات والعقود لإتمام البيع.

كما قرر المجلس تعيين مستشار مالي مستقل للقيام بتقييم شركة TWA وعرض هذا التقييم على المجلس.

وتأسست شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عام 2011، وهي تابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وتعمل كشركة قابضة تقوم بالاستثمار في مجال الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وأعمال الكابلات.

أوراسكوم للاستثمار شركة ترانس وورلد أسوشيتس الإنترنت خدمات الإنترنت TWA
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