الشحات غتوري رئيسًا لمصلحة الجمارك من أول مايو المقبل

كتب- مصطفى عيد:

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بندب الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الجمارك، اعتبارًا من أول مايو المقبل، ولمدة عام، وذلك خلفًا لرئيس المصلحة الحالي السيد كمال نجم، الذي يبلغ السن القانونية للمعاش بنهاية الشهر الحالي.

وقالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الشحات غتوري يُعد أحد الكفاءات التي تتمتع بخبرات تخصصية واسعة وتمتلك مقومات الإدارة الواعية والرشيدة، بسجل وظيفي يؤهله لقيادة مصلحة الجمارك، على نحو يُسهم في استكمال مسيرة التطوير بالمنظومة الجمركية، بوتيرة متسارعة تتسق مع ما يتم إنجازه من مشروعات تاريخية في زمن قياسي.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك الجديد أن الأولوية ستكون للانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يرتكز على ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة "النافذة الواحدة" بالجمارك.

وقال إن ذلك يأتي بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي".

وأضاف غتوري أن هناك توجيهات واضحة من الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتيسير الإجراءات، على نحو يضمن إحداث نقلة نوعية في منظومة الإدارة الجمركية تنعكس في تقليص زمن الإفراج الجمركي، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط؛ بما يتسق مع جهود تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وأشار إلى انطلاق التنفيذ التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل الحالي، على أن يكون التطبيق الإلزامي أول يوليو المقبل، موضحًا أنه بالتطبيق المتكامل لهذا النظام الجديد سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ "الكاحول".

وأوضح أن المستوردين والمستخلصين الجمركيين سيلتزمون وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام بمنح الموافقة خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.