تراجع المكرونة وارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:03 ص الأربعاء 28 أبريل 2021
تراجع المكرونة وارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

وارتفع سعر الجمبري 20 جنيهًا ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وظل سعر كيلو السمك البلطي ثابتا بين 22 و25 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور الجمبري سوق الجملة

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