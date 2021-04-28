لجنة التجارة بشعبة المستوردين تنفي ارتفاع أسعار السلع بعد زيادة البنزين

كتبت- شيرين صلاح:

نفى متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين، ما تردد حول ارتفاع أسعار العديد من السلع بعد رفع الحكومة أسعار البنزين 25 قرشًا.

وقررت الحكومة رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة 25 قرشًا، اعتبارًا، الجمعة الماضية، كما أبقت على أسعار السولار والمازوت للقطاع الصناعي.

وأشار بشاي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن الحكومة أبقت على أسعار السولار وهو الذي يستخدم أساسًا في وقود سيارات نقل البضائع وليس البنزين.



وقال رئيس اللجنة، إن هناك احتياطيات استراتيجية كافية من المنتجات الغذائية، تصل لمدة 6 أشهر، مقابل 3 أشهر سابقا، مشيرا إلى أن هناك مخزون لبعض السلع يكفي طوال العام وهو ما يضمن الحفاظ على أسعار المنتجات بالأسواق.



وأشاد بشاي بالدور الرقابي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعن حركة المبيعات، أكد رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية، أن تحديد الحكومة لمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية في الموسم الصيفي، ساهم في زيادة حركة للبيع والشراء، حيث أتاحت المواعيد فرصة أكبر للمواطنين للشراء.

كما أكد متى بشاي على توافر المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية بالسوق المحلية، وهو ما ساهم في استقرار أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك، فضلًا عن افتتاح معارض أهلا رمضان بمختلف محافظات الجمهورية بتخفيضات تصل إلى %30.

وأوضح بشاي أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض خلال رمضان، بسبب زيادة مخزون السلع، ولا يوجد أي نقص أو أزمة في أي منتجات.



وذكر أنه لا توجد أي مشاكل خاصة في الاستيراد وأن كافة التعاقدات الاستيرادية دخلت البلاد في مواعيدها، مشيرًا إلى أن كافة السلع ومستلزمات رمضان متوفرة ولا توجد فيها أزمة، وأن كافة السلع الغذائية متوفرة في الأسواق وتكفي للاستهلاك لما بعد شهر رمضان.