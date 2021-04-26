أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بتعاملات الصباح.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 780 جنيهًا مقابل 779 جنيهًا، مقارنة بتعاملات الصباح.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 669 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 891 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6240 جنيهًا.
وعالميًا، صعدت أسعار الذهب نحو 1.7 دولار في الأوقية بنسبة ارتفاع بلغت 0.10%؛ ليسجل سعر الأوقية 1778.9 دولار، في الساعة 3:17 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.
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