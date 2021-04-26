بعد خفض الصين إنتاجها من الحديد.. هل تتأثر أسعار الخام بالبورصات العالمية؟

كتبت- شيرين صلاح:

خفضت الصين إنتاجها من الصلب عن الرقم القياسي المسجل خلال العام الماضي، وذلك للسيطرة على انبعاثات المصانع بها، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب الوكالة، سجلت العقود الآجلة للصلب في الصين مستويات عالية جديدة، وصعد حديد التسليح في شنغهاي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2009.

وقالت بلومبرج، إنه على الرغم من اقتراب إنتاج الصلب الخام من مستوى قياسي له في مارس، تراجع مخزونات حديد التسليح للأسبوع السادس على التوالي، مما يدل على قوة الطلب أثناء موسم البناء بها.

التأثير على أسعار الخام بالبورصات العالمية

قال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن الصين من الدول الكبرى التي تعتمد على طلب كميات كبيرة من خام الحديد من العديد من الدول، وخاصة بعد فترة الإغلاقات الكبيرة والخسائر التي سببتها كورونا.

وأضاف حنفي، أنه حتى لو تحركت أسعار الخامات بالبورصات العالمية في حالة زيادة الطلب من قبل الصين على الحديد، لن تتأثر أسعار الخام في الوقت الحالي، وستتأثر على المدى البعيد.

وذكر حنفي، أن أسعار الخردة بالبورصات العالمية متراجعة حاليا مع حالة الهدوء في الطلب على الخام.

ويصل سعر طن البليت بالبورصات العالمية بين 595 و600 دولار، ويصل سعر طن الخردة 426 دولار، وفقا لقول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

التأثير على أسعار الحديد في مصر

وقال الزيني، إن أسعار الحديد في مصر تزيد بنسبة عادة أكبر من زيادة الخام بالبورصات العالمية.

وأضاف أن أسعار الحديد زادت بنسبة كبيرة مع بداية العام وزيادة الأسعار بالبورصات العالمية، لافتا إلى أنه في حالة ارتفاع الخام بالبورصات العالمية مع صعود الطلب لن يتحرك السعر في مصر وخاصة بعد زيادات الأخيرة.

وفقا لقول الزيني، فإن سوق الحديد حاليا لا يتحمل أي زيادات في الأسعار نظرا لحالة الركود التي يشهدها منذ فترة طويلة.

وتوقع الزيني ثبات أسعار الحديد خلال الشهر المقبل عند نفس مستوياتها الشهر الماضي.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع حاليا بين 12700 و 13650 جنيه، ويتراوح متوسط سعر الطن للمستهلك 13200 و 13850 جنيه، بحسب الزيني.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.