التضامن تنفيذ 5.8 مليون زيارة منذ بداية مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية

كتبت-ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة نفذت أكثر من 5.8 مليون زيارة طرق الأبواب منذ بداية نشاط مشروع "2 كفاية" وحتى نهاية شهر مارس.

وأضافت في بيان صحفي اليوم السبت أن نسبة تحقيق المستهدف من الزيارات بلغ ١١٥٪؜ ، كما أن عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والعيادات الأهلية الشريكة قد وصل إلى 853.643 سيدة.



واستعرضت القباج تقريرًا مفصلًا عن نشاط مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل“، وذلك منذ بداية المشروع في مايو 2018 وحتى نهاية شهر مارس 2021، وفقا للبيان.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه علي الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كورونا إلا أن المثقفات المجتمعيات يقمن باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس ولا يزال المشروع يقدم خدماته بفعالية للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" سواء من خلال التوعية أو تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

وأشارت أن عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة قد وصل حتى نهاية مارس إلى 124.028 سيدة ، كما أنه نظراً لجائحة كورونا قد تم عمل 702.971 مكالمة هاتفية للتوعية بتنظيم الأسرة وبطرق الوقاية من فيروس كورونا .



وقالت الدكتورة ديزيريه لبيب، مدير مشروع "2 كفاية"، إن الوزارة انتهت من تطوير وتجهيز عدد 65 عيادة تنظيم أسرة وتزويدها بالقوى البشرية من أطباء وتمريض وتوفير الحافز المادي لهم.



وأضافت ديزيريه أنه تم التعاقد مع 108 جمعيات أهلية بالمحافظات العشر المستهدفة وهي الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الانجاب والتي تتمثل في محافظات الجيزة ، الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، البحيرة، لافتةً إلى أن الأماكن الأعلى في معدلات الإنجاب هي الأكثر احتياجًا للخدمات التوعوية، حيث تم تدريب عدد من كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة لإدارة المشروع بها وتدريب المتطوعات للعمل كمثقفات مجتمعيات .



يذكر أن "2 كفاية" يأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتتضمن هذه البرامج مكوناً سكانياً لتغيير القيم الإنجابية السائدة .