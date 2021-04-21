السعيد: صندوق مصر السيادي يدرس طرح فرص استثمارية في قطاع تحلية المياه

القاهرة – مصراوي:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن صندوق مصر السيادي، التي تترأس مجلس إدارته يدرس حالياً طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع تحلية المياه وإعادة تدوير استخدامها بالشراكة مع صناديق محلية وعربية وأجنبية.

وأضافت السعيد، في حوار مع قناة الشرق أن الشراكة مع الجهات المحلية الأجنبية تعظم عائد الاستثمار في هذا القطاع كدور رئيسي يقوم به الصندوق السيادي.

وقالت الوزيرة إن الحكومة طرحت كراسة تفصيلية لتطوير مجمع التحرير، وإن هناك منافسة بين عدة جهات للفوز بصفقة شراء مبنى مجمع التحرير والذي يسوق له صندوق مصر السيادي.

وتتضمن الكراسة عرضا تفصيليا لفرص الاستثمار بمجمع التحرير والتي تم إعدادها وفقا لعدد من الدراسات التي تؤكد وجود أغراض عديدة للاستثمار بالمجمع بما يشمل الشق الفندقي والشق الإداري والشق التجاري وكلها تحمل الطابع التاريخي لمنطقة ميدان التحرير، وفقا للوزيرة.

وأشارت الوزيرة إلى أن جائحة كورونا قد تجعل هناك نوعا من التباطؤ فيما يرتبط برغبة الشركات في ضخ استثمارات جديدة، وهو ما جعل الصندوق يحدد مطلع سبتمبر 2021 كموعد نهائي لتلقي العروض من المستثمرين المهتمين.

وبحسب الوزيرة فإن الاستثمارات الحكومية ارتفعت في العام المالي المقبل بنسبة 25% نتيجة زيادة الإنفاق على القرى الأكثر احتياجا وحياة كريمة.

وأوضحت الوزيرة أن حجم الاستثمارات الكلية لمصر خلال العام المالي المقبل 2021-2022 ستبلغ 1.52 تريليون جنيه بزيادة نسبتها 45% للاستثمارات العامة، ونحو 25% للاستثمارات الحكومية.

وأضافت أن الخطة الاستثمارية لمصر ستشمل زيادة بنسبة 100% للاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية، ونحو 200% زيادة للاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان مثل الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والشباب.

وأشارت السعيد، إلى أن ذلك سيدعم المستهدفات بتحقيق نمو تصل نسبته إلى 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، ونوهت إلى أن مصادر التمويل للخطة الاستثمارية للدولة عن العام المالي المقبل تتوزع بين استثمارات حكومية واستثمارات من الهيئات الاقتصادية والعامة.