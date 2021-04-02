أسعار الخضروات بأول جمعة في أبريل.. الطماطم ترتفع في سوق العبور

كتبت – شيماء حفظي:

استقرت أسعار أغلب أصناف الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات الأسبوع الأخير من مارس، بينما ارتفعت أسعار الطماطم وحيدة اليوم الجمعة الأول من أبريل مقارنة بالجمعة الماضي.

ووفقا لبيانات أسعار الخضروات بسوق العبور، زاد سعر كيلو الطماطم الجملة بنحو 15 قرشا، ليتراوح سعره في أول أيام شهر أبريل بين 1.1 و 1.9 جنيه للكيلو، فيما استقر سعر كيلو البطاطس بين 1.1 جنيه و2.3 جنيه للكيلو.

ويرصد مصراوي، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.1 و1.9 جنيه، بزيادة 15 قرشا.

البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.