دايس للملابس تتحول للخسارة في 2020.. وتتكبد 54.7 مليون جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة دايس للملابس الجاهزة، أن الشركة تحولت للخسائر خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019.

وبلغت خسائر الشركة خلال عام 2020 نحو 54.7 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 120.8 مليون جنيه خلال العام السابق.

ووصلت خسائر الشركة الناتجة عن التشغيل نحو 37.7 مليون جنيه خلال 2020 مقابل أرباح بلغت 143.3 مليون جنيه خلال العام السابق.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة تراجعت صافي مبيعات الشركة خلال 2020 إلى 1.232 مليار جنيه مقابل 1.570 مليار جنيه خلال 2019.

وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية للشركة بنحو 127.02 مليون جنيه خلال العام الماضي مقابل 123.73 مليون جنيه خلال العام السابق.

وتعمل شركة دايس للملابس الجاهزة، في صناعة الملابس الجاهزة باختلاف أنواعها، التطريز والطباعة واستيراد الخامات، ومستلزمات الإنتاج، والماكينات والمعدات وقطع الغيار والتصدير للأسواق الخارجية.