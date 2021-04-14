ارتفاع طفيف في أسعار الذهب العالمي في بداية جلسة اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف مع بداية جلسة اليوم الأربعاء نحو 0.08 سنت، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.
وبحسب بيانات الوكالة، بلغ سعر أوقية الذهب 1745.6 دولار، في تمام الساعة 9:24 صباحا بتوقيت القاهرة.
وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1745.5 دولارا، بحسب بلومبرج.
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