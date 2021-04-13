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أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:09 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.46% ، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، بلغ سعر أوقية الذهب 1724.7 دولار، في تمام الساعة 9:24 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1732.6 دولارا، بحسب بلومبرج.

أسعار الذهب سبائك الذهب الذهب العالمي بلومبرج

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