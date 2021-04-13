أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.46% ، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.
وبحسب بيانات الوكالة، بلغ سعر أوقية الذهب 1724.7 دولار، في تمام الساعة 9:24 صباحا بتوقيت القاهرة.
وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1732.6 دولارا، بحسب بلومبرج.
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