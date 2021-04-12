وزيرة التجارة تبحث مع المجلس التصديري مستقبل الصناعات الهندسية

القاهرة- مصراوي:

بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، مستقبل قطاع الصناعات الهندسية في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي، كما تم استعراض جهود الشركات الهندسية في إنشاء معامل معتمدة لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين، شارك في اللقاء الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسام عبد العزيز مستشار رئيس الوزراء لشئون الصناعة، والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، والمهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، والمهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة.

وأكدت الوزيرة أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية الرئيسية بالاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن القيادة السياسية والحكومة يوليان القطاع أهمية كبيرة باعتباره محورا أساسيا وقاطرة لعدد كبير من القطاعات الصناعية.

وقالت إن إنشاء أول معمل مصري معتمد دولياً لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية من خلال القطاع الخاص المصرى طبقاً للمواصفة القياسية الدولية "ISO 17025" يمثل خطوة هامة نحو زيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين الداخلي والخارجي وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الصناعات الهندسية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

وأضافت جامع أن المعمل المعتمد يشمل مجالات اختبارات أداء أجهزة التكييف وسخانات المياه الكهربية، واختبارات قياس درجة الحماية والاختبارات البيئية للأجهزة المنزلية، واختبارات أداء أجهزة التكييف غير المركزية، إلى جانب إختبارات أمان، واختبارات أداء بعض الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى اختبارات الصلادة، واختبارات التوافق الكهرومغناطيسي، فضلاً عن اختبارات كفاءة الطاقة للثلاجات.

وحول جهود الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ذكرت الوزيرة أن لجنة تحفيز الصناعة وحل مشكلاتها قاربت من الانتهاء من رصد وتحديد كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وذلك تمهيداً لإصدار قرارات حكومية داعمة للصناعة للتغلب على هذه التحديات.

وفي هذا الإطار، أشارت جامع إلى الدور الهام لمركز تحديث الصناعة في تطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية، موضحة أن المركز يعد أحد الركائز الأساسية لتنفيذ إستراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي.

ومن جانبه، أوضح رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن وجود معمل مصري معتمد لإصدار شهادات المطابقة من شأنه تقليل التكلفة، وتقليل زمن الحصول على شهادات المطابقة من حوالي 6-9 أشهر حالياً إلى شهر واحد فقط.

وذكر أن وجود معامل مصرية معتمدة دوليا تسهم في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على شهادات المطابقة لمنتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات تصدير القطاع.

وأشار الصياد إلى الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد في اعتماد أول معمل مصري للصناعات الهندسية، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء المزيد من المعامل المعتمدة التي تغطي 70-80% من المنتجات الهندسية.

وأكد المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد إلى أهمية تكرار تجربة إنشاء معمل معتمد للصناعات الهندسية على كافة الصناعات المصرية، مضيفا أن المجلس يغطي حالياً 11 مجالا من مجالات الاعتماد.

وبدوره، أشار المهندس عمرو أبو فريخة، عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أهمية الاستفادة من المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في توطين صناعات هندسية قادرة على المنافسة محليا ودوليا والتصدير للأسواق الخارجية.

وقال إن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة متميزة للصناعات الهندسية لتوفير مستلزمات واحتياجات المبادرة من هذه الصناعات.