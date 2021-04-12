ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.44% إلى مستوى 10439 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.77%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.67%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.44% إلى مستوى 10393 نقطة.
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