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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:13 ص الإثنين 12 أبريل 2021
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.44% إلى مستوى 10439 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.77%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.67%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.44% إلى مستوى 10393 نقطة.

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