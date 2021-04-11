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مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

03:01 م الأحد 11 أبريل 2021
مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.87% إلى مستوى 10393 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.16%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.67%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 23.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 8.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 31.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة الخميس الماضي بنسبة بلغت 0.74% إلى مستوى 10303 نقطة.

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