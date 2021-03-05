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وزارة البترول تحذر العاملين بالقطاع من تداول بياناتهم الشخصية والوظيفية

04:33 م الجمعة 05 مارس 2021
وزارة البترول تحذر العاملين بالقطاع من تداول بياناتهم الشخصية والوظيفية

المهندس طارق الملا وزير البترول

كتب – مصطفى عيد:

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بيانا تحذيريا للعاملين بالقطاع، يتعلق بمحاولات جمع بياناتهم الشخصية والوظيفية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إنها "تهيب بالعاملين بقطاع البترول عدم الانسياق وراء إحدى مجموعات ( جروبات) التواصل الاجتماعي على موقع فيسبوك التي تتداول منشورات تطلب من السادة العاملين الإدلاء ببيانات شخصية ووظيفية تخصهم في نموذج لجمع البيانات"ز

وأضاف البيان أن ذلك يأتي "تجنبا لاستغلال هذه البيانات بشكل خاطيء ويعرض البيانات الخاصة للعاملين للتداول و الاستغلال من جهات غير معلومة".

وتؤكد الوزارة أن هذه المنشورات مجهولة المصدر وليس للوزارة أي صلة بها، كما تؤكد عدم مسئوليتها عما ورد بها وتحذر من استخدام الشعار الخاص بالوزارة في أي منشورات غير صادرة عنها.

وقالت الوزارة إنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مثل هذه المجموعات والصفحات مجهولة المصدر.

طارق الملا الثروة المعدنية وزارة البترول فيسبوك

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