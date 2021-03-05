أول أسبوع في مارس.. زيادة أسعار 8 أصناف خضروات وفاكهة بسوق العبور

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار 8 أصناف من الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، ارتفع سعر الكوسة والفاصوليا والباذنجان والفلفل والبرتقال، بينما تراجع سعر الطماطم بقيمة طفيفة.

ويرصد مصراوي، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.75 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 2 و6 جنيهات، بزيادة بين 50 قرشا و1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و13 جنيها، بزيادة بين 3 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدى بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها، بزيادة جنيه.

الرمان بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.