"مصر للألومنيوم" ترفع أسعارها ألفين جنيه خلال مارس الجاري

كتبت- شيرين صلاح وشيماء حفظي:

قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركة مصر للألومنيوم أعلنت زيادة أسعارها بالأسواق الشهر الجاري بين ألفي جنيه و2500 جنيه للطن الواحد.

وأرجع حنفي، زيادة الأسعار بالأسواق المحلية إلى زيادة الخامات بالبورصات العالمية بين 200 و300 دولار للطن الواحد.

ووفقا لقول مصدر بشركة مصر للألومنيوم ارتفع سعر الطن البورصات العالمية خلال مارس إلى 2150 دولارا مقابل 2030 دولارا سابقا.

وأضاف حنفي، أن سعر طن السلك في السوق المحلي ارتفع إلى 40150 جنيه مقابل 37650 جنيه، كما ارتفع سعر طن السلندرات إلى 40 ألف جنيه مقابل 37500 جنيه، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وصعد سعر طن اللفائف 6 ملي إلى نحو 45300 جنيه مقابل 43300 جنيه، كما صعد سعر طن اللفائف الباردة إلى 47500 جنيه مقابل 45500 جنيه، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

تعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.

وتستحوذ الشركة على نسبة 100% من السوق المحلي للألومنيوم، كما يتم تصدير حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

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