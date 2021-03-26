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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور في أسبوع

12:03 م الجمعة 26 مارس 2021
تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور في أسبوع

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الطماطم والكوسة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسوق العبور لتجارة الجملة، بينما ارتفعت أسعار الفلفل والباذنجان اليوم الجمعة مقارنة بالجمعة الماضي.

وانخفض سعر كيلو الطماطم 15 قرشا، والكوسة 50 قرشا، بينما زاد سعر كيلو الباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، 50 قرشا.

ويرصد مصراوي، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.75 جنيه، بتراجع 15 قرشا.

البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضروات الطماطم البطاطس الكوسة الفاصوليا

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