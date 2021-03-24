تقرير أمريكي يتوقع ارتفاع واردات مصر وإنتاجها من القمح في الموسم الجديد

كتبت- ياسمين سليم:

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن ترتفع واردات مصر من القمح في الموسم الجديد بنسبة 1.53% مقارنة بالموسم الجاري.

وبحسب تقرير للوزارة يبدأ الموسم في يوليو 2021 وينتهي في يونيو 2022.

وتشير توقعات الوزارة إلى أن مصر ستستورد نحو 12 مليون طن قمح في الموسم الجديد مقابل 11.8 مليون طن في الموسم الحالي.

ويتوقع التقرير أن يرتفع إنتاج مصر من القمح في الموسم الجديد الذي سيبدأ الشهر المقبل إلى 8.16 مليون طن مقابل نحو 8 ملايين طن الموسم الجاري.

وأرجع التقرير الارتفاع إلى زيادة المساحة المحصودة من القمح في الموسم الجديد مقارنة بالموسم الجاري.

ويتوقع التقرير أن ترتفع مشتريات القمح الحكومية من الفلاحين إلى 3.3 مليون طن في الموسم الجديد مقابل 3.17 مليون طن في الموسم الجاري.

ويبدأ موسم الشراء المحلي في 15 أبريل وينتهي في 15 يوليو من كل عام.

وسيرتفع استهلاك مصر من القمح في الموسم الجديد بنسبة 2.4% إلى 19.3 مليون طن مقابل 18.8 مليون طن في الموسم الجاري.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى الزيادة المضطردة في عدد السكان سنويًا.

وتدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية احتمالية التحول إلى الدعم النقدي المشروط للخبز، ليتم تفعيله بعد تداعيات فيروس كورونا، وفقًا لما ذكره التقرير.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين، كشف عن ملامح هذا النظام خلال اجتماع بمجلس النواب الشهر الماضي.

وذكر التقرير أن فكرة التحول إلى الدعم النقدي المشروط للخبز المدعوم ستكون مشابهة لفكرة بطاقة الخصم الخاصة بالبنك، وسيكون لكل مستفيد مبلغ نقدي على بطاقته لشراء السلع والخبز كل شهر.

ويحتسب ما أنفق على البطاقة الذكية، على أن يوضع المتبقي في حساب البطاقة الذكية الخاصة بكل أسرة.

وقال التقرير إن هذا النظام سيمكن المستفيدين من شراء خبزهم الفعلي واحتياجات السلع دون التقيد بسلع ثابتة أو محددة، كما يقلل من تكلفة الخبز وبرنامج الدعم.