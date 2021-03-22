غدا.. بدء صرف مرتبات شهر مارس 2021 لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر مارس الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة غدا الثلاثاء وعلى مدار 3 أيام، على أن يتم تقسيم الوزارات والجهات المختلفة على الأيام الثلاثة، وفقا لما قالته الوزارة عبر بيان سابق.

وتقسم وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 على 3 أيام مراعاة لعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM في يوم واحد لصرف هذه المرتبات للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات للعاملين في 26 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري وتتضمن وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول.

كما يتضمن صرف المرتبات غدا الثلاثاء 23 مارس الجهات التابعة لهذه الوزارات من مصالح، وهيئات عامة خدمية، اقتصادية، ومديريات الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

وتشمل الجهات التي ستصرف مرتبات عامليها غدا أيضًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

وفي اليوم التالي بعد غدٍ الأربعاء الموافق 24 مارس سيتم صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة، تتضمن وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

كما سيتم بعد غدٍ الأربعاء صرف المرتبات للعاملين بالقضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفي اليوم الثالث الخميس 25 مارس ستصرف مرتبات الشهر الجاري للعاملين في 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى، وتتضمن وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية.

كما سيتم يوم الخميس المقبل صرف مرتبات العاملين في الجهات التابعة لهذه الوزارات، وكذلك مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.

كما ستصرف المرتبات يوم الخميس للعاملين بمشيخة الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها يومي الثلاثاء والأربعاء.

وستتيح وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بجميع جهات الجهاز الإداري للدولة يومي الأحد والاثنين المقبلين 28 و29 مارس الجاري لمن لم يصرف راتبه خلال الأسبوع الجاري.