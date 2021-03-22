الضرائب: إرسال كود تفعيل حساب الممول بالمنظومة الإلكترونية على المحمول

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم توفير خاصية إرسال كود تفعيل التسجيل للحساب الخاص بالممول على كل من البريد الإلكتروني والتليفون المحمول الخاص بالممول، وذلك اعتباراً من 17 مارس الجاري، وذلك عند تسجيل الممول نفسه لأول مرة على منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، أضاف عبد القادر أن الممول يقوم بإدخال البريد الإلكتروني ورقم التليفون المحمول الخاص به، ثم تقوم المنظومة بإرسال كود تفعيل التسجيل على رقم التليفون المحمول المسجل بالإضافة إلى إرسال هذا الكود على بريده الإلكتروني لاستكمال عملية التسجيل.

وذكر أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين للتسجيل على منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، حيث كان في السابق يتم إرسال كود تفعيل التسجيل فقط على البريد الإلكتروني الخاص بالممول والمسجل أثناء إنشاء الممول لحسابه على المنظومة.

وأكد عبد القادر عدم حاجة الممولين المسجلين بالفعل على منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية إلى طلب تحديث بياناتهم المسجلة مسبقًا.

وأشار إلى أهمية عنوان البريد الإلكتروني المسجل على الحساب الخاص بالممول على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة، حيث يُعد هذا البريد الإلكتروني هو وسيلة التواصل الرئيسية بين الممول ومصلحة الضرائب المصرية لتلقي أي رسالة تخص المنظومة.

ومن بين هذه الرسائل رسالة الترحيب بالتسجيل على المنظومة، أو رسالة تتضمن اسم المستخدم على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة، وكذلك رسالة البريد الإلكتروني المرسلة عند إنشاء الرقم السري الخاص بحساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، بالإضافة إلى الرسالة الخاصة بالتأكيد على تقديم الإقرار الضريبي، وفقا لعبد القادر.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابي مع الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذي يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن (16395)، أو البريد الإلكتروني: (info@eta.gov.eg)، وذلك في إطار السعي المستمر لترسيخ أواصر الثقة مع الممولين.