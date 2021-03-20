التخطيط تتعاون مع شركة عالمية للاستشارات لتطوير سلاسل التوريد في القطاع الزراعي

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعاونها مع شركة الاستشارات العالمية

(Boston Consulting Group) بشأن مشروع تطوير سلاسل التوريد، وذلك للتعاون في تقديم خدمات استشارية لدعم جهود الحكومة المصرية في مواجهة آثار أزمة فيروس كورونا.

وتقدم الشركة خدماتها الاستشارية بدعم من السفارة البريطانية في مصر، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروع يأتي في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الاقتصادية الذي تتبناه الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية كافة لتحقيق نمو احتوائي مستدام وتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، حيث يأتي هذا التعاون مع شركة الاستشارات العالمية بهدف العمل علي زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات.

وقال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم إجراء العديد من اللقاءات والمناقشات في هذا الشأن والاتفاق على التركيز على القطاع الزراعي لكونه أحد القطاعات الإنتاجية المهمة التي تركز عليها الدولة لزيادة انتاجيتها ونصيبها من الناتج المحلي.

وأضاف أنه هذا سيليه الاهتمام بالإمكانات التصديرية الكبيرة للقطاع والتشابكات مع قطاعات انتاجية أخرى مهمة كقطاع الصناعة، فضلاً عن أهمية القطاع في توفير فرص عمل حيث أنه قطاع كثيف العمالة.

وبحسب كمالي فإن المشروع يهدف إلى دراسة سلاسل التوريد الخاصة بالسمك والذرة لتحديد الخدمات اللوجستية المطلوبة لهذا المنتج لتقليل الفاقد منه وزيادة القدرة التصديرية، وخفض الواردات، مما سيسهم في زيادة الإنتاج ومن ثم خفض معدل التضخم، وكذا رفع مستوى معيشة المشتغلين في قطاع الزراعة.

وأوضح كمالي، أنه تم تحديد منتجات الذرة والأسماك من خلال اللجنة التيسيرية التي تم تشكيلها والمكونة من أعضاء من كل من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية وكذا وزارة التجارة والصناعة.

وأشار كمالي إلى أن اللجنة التيسيربة عقدت عددًا من الاجتماعات، بخلاف الاجتماعات الثنائية بين أعضاء اللجنة وشركةBCG، واستندت الدراسة إلى تحليل البيانات الخاصة بإنتاج المحاصيل، والعديد من المقابلات مع خبراء في المجال، وكافة الأطراف في سلسلة التوريد من المزارعين، والموردين.

وتعمل شركة الاستشارات العالمية بإعداد وتقديم (Dashboard) لإجراء عدد من السيناريوهات لقياس الأثر على نتائج الدراسة من وجهة نظر صانع القرار، والمُخطط، والمُستثمر، حيث أنها تمثل أداة غاية في الأهمية ويمكن تطبيقها على عدد من المحاصيل الأخرى، وستقوم الشركة بتقديم تدريب للجهات المشاركة في هذا المشروع لضمان نقل المعرفة وتمكينهم من تطبيقها على محاصيل أخرى، بحسب البيان.