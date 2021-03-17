جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم مع "مستقبل وطن" للترويج لخدماته

كتب- مصطفى عيد:

شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز وحزب مستقبل وطن، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

ووقع على المذكرة المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة بحزب مستقبل وطن.

وشهد التوقيع لفيف من قيادات جهاز تنمية المشروعات وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعلى رأسهم أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، والدكتورة حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، وأحمد الجندي أمين سر لجنة الطاقة والصناعة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ.

وقال الجهاز إن مذكرة التفاهم تستهدف الاستعانة بمكاتب الحزب في تقديم خدمات الجهاز والترويج له بين الشباب في مختلف المحافظات، وهو ما يأتي في إطار جهود الجهاز للتنسيق مع كل الجهات المهتمة بدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم مختلف الخدمات الفنية والمالية لتشجيع الشباب على الإقبال على العمل الحر.

وأوضح طارق شاش أن الجهاز سيقوم بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بتنفيذ دورات تدريبية على برامج ريادة الأعمال من خلال مدربين وموجهين متخصصين، وتنظيم مسابقات لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات صغيرة تقوم على أفكار جديدة مبتكرة قادرة على المنافسة.

وأشار إلى التعاون يتضمن أيضا تقديم مختلف خدمات الجهاز غير المالية لمساعدة أصحاب المشروعات في تطوير منتجاتهم وتسويقها من خلال المعارض التي ينظمها الجهاز أو يشارك في تنظيمها، كما سيشارك الجهاز في ملتقيات ريادة الأعمال والتوظيف والمعارض التي يقيمها الحزب بمختلف المحافظات.

كما حضرت نيفين جامع ورشة العمل التي نظمها الحزب حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أكدت أن جهاز تنمية المشروعات يعمل في المرحلة الحالية على التوسع في تقديم خدماته للمواطنين بكافة المحافظات، من خلال التعاون بشكل أكبر مع مختلف المؤسسات التنموية لتشجيع الشباب على الإقبال على العمل الحر ومساعدة المبتكرين من رواد الأعمال.