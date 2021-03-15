أسعار الدواجن تقفز لأعلى مستوى منذ عام مع اقتراب رمضان وزيادة الأعلاف

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن عادت للارتفاع بعد عدة انخفاضات متتالية، لتصل إلى أعلى سعر لها منذ شهر رمضان العام الماضي.

وأضاف السيد، لمصراوي أن سعر كيلو الدواجن سجل في المزرعة نحو 27 جنيها مقابل 24 جنيها لتباع للمستهلك بين 30 و31 جنيها.

وسجل سعر كرتونة البيض في المزرعة 32 جنيها لتباع 36 جنيها في الأسواق، وسعر الكتكوت 12 جنيها، وبلغ سعر كيلو البط الأبيض نحو 24 جنيها في المزرعة ليباع في الأسواق بـ 30 جنيها للكيلو، وسعر البط البلدي "المولر" 34 جنيها في المزرعة ليباع بـ 40 جنيها في الأسواق.

وأرجع السيد هذا الارتفاع، إلى زيادة حجم الطلب قبل شهر رمضان، وارتفاع أسعار الأعلاف.

وأشار السيد إلى أن سعر طن العلف وصل إلى 8350 جنيها السبت الماضي، ثم انخفض اليوم إلى 8150 جنيها، مقابل 7900 جنيها الأسبوع الماضي.

وأوضح السيد، أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الدواجن، إلا أن السعر الحالي هو السعر العادل الذي يحقق للمربي أرباحا في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج من الكتكوت إلى الأعلاف.

وتابع السيد أن الأسعار المتدنية لسعر الكيلو أدت لخسائر كبيرة للمربي على مدار 3 دورات تربية.

وتوقع السيد أن تشهد الأسعار مزيدا من الارتفاع مع حلول شهر رمضان.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.