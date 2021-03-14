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مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

02:51 م الأحد 14 مارس 2021
مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% إلى مستوى 11289 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42%، بينما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 7.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 1.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 8.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة بلغت 0.23% إلى مستوى 11261 نقطة.

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