تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات
نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 05ر293 نقطة، أو أقل من 9ر0% ، ليصل إلى 64ر32778 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 0ر4 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 34ر3943 نقطة.
وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 81ر78 نقطة، أو 6ر0% ، ليصل إلى 86ر13319 نقطة.
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