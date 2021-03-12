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قفزة مفاجئة وهبوط حاد.. كيف أنهت أسعار الذهب في مصر أسبوعًا متذبذبًا؟ (إنفوجراف)

03:32 م الجمعة 12 مارس 2021
قفزة مفاجئة وهبوط حاد.. كيف أنهت أسعار الذهب في مصر أسبوعًا متذبذبًا؟ (إنفوجراف)

أسعار الذهب

كتبت- شيماء حفظي:

شهدت أسعار الذهب تحركات متذبذبة قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط قفزات في الأسعار يعقبها هبوط حاد بين 10 جنيهات زيادة ونقصانًا.

وبينما تأرجح الذهب خلال التعاملات اليومية على مدار الأسبوع، محققًا مكاسب جيدة، وارتفع سعر الجرام اليوم الجمعة 4 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 754 جنيها مقابل 750 جنيها الجمعة الماضي، بزيادة 4 جنيهات.

وكان سعر جرام الذهب شهد قفزة كبيرة خلال تعاملات أمس الخميس حيث ارتفع 10 جنيهات دفعة واحدة، قبل أن يعاود الهبوط اليوم الجمعة ويخسر 11 جنيها.

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