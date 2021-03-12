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تحرك هادئ لأسعار الخضروات والفاكهة في أسبوع .. التفاصيل

01:14 م الجمعة 12 مارس 2021
تحرك هادئ لأسعار الخضروات والفاكهة في أسبوع .. التفاصيل

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت – شيماء حفظي:

استقرت أسعار غالبية أصناف الفاكهة والخضروات في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما شهدت أسعار الملوخية والباذنجان تحرك هادئًا اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وظلت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل ثابتة اليوم الجمعة عند نفس مستوى الجمعة الماضي، بينما تراجع سعر كيلو الكوسة 1.5 جنيها للكيلو، وزاد سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 25 و75 قرشا للكيلو.

ويرصد مصراوي، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.75 جنيه.

البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و4.25 جنيه، بزيادة بين 25 و75 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات، بتراجع بين 1 و 2 جنيه.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضروات الطماطم البطاطس البصل الفاصوليا

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