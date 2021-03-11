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توقعات بتحرك مبيعات الملابس والأحذية مع اقتراب عيد الأم

09:16 م الخميس 11 مارس 2021
توقعات بتحرك مبيعات الملابس والأحذية مع اقتراب عيد الأم

أرشيفية


كتبت- شيرين صلاح:

يتوقع تجار الملابس والأحذية تحرك مبيعات المحلات مع اقتراب عيد الأم خلال الأيام المقبلة.

وقال خليفة هاشم عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن مبيعات الأيام الحالية بمحلات الأحذية أفضل من أيام بداية الأوكازيون الشتوي، نظرا لاقتراب مناسبة عيد الأم خلال الشهر الجاري.

وهو ما اتفق معه محمود الداعور عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة مبيعات موديلات الملابس والأحذية المناسبة للأمهات، خلال الأيام المقبلة ومع اقتراب مناسبة عيد الأم.

وأضاف هاشم، أن التخفيضات الموجودة بالمحلات حاليا هي تخفيضات فترة مد الأوكازيون الشتوي والتي تتراوح بين 20 و30% على حسب الموديل.

وذكر الداعور، أن أيضا التخفيضات التي توجد بمحلات الملابس حالية هي تخفيضات الأوكازيون الشتوي ولم تضع المحلات تخفيضات خصيصا لمناسبة عيد الأم.

ووفقا لقول الداعور، فإن التخفيضات الأوكازيون بمحلات الملابس الجاهزة تتراوح بين 5 و70% على حسب القطعة، لكن هذه التخفيضات لم تحرك مبيعات المحلات وكانت المبيعات ضعيفة.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 28 مارس الجاري، حيث كان من المقرر أن ينتهي الأوكازيون الشتوي في 7 مارس الجاري.

الملابس الأحذية

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