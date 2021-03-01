الحكومة تعتزم إجراء مسح للقرى المصرية لتنفيذ مشروع "حياة كريمة"

كتب- مصطفى عيد:

بحثت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعاصم الجزار، وزير الإسكان، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وخيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ سبل التعاون في تنفيذ إجراءات مسح القرى المصرية، وذلك ضمن خطوات تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الاثنين، عقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور قيادات الوزارات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة المساحة العسكرية، والجهات ذات الصلة.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يجب وضع جميع المعلومات المتعلقة بالمشروعات المختلفة لجميع جهات الدولة على خريطة واحدة تكون متاحة لجميع الجهات، مشيرة إلى دور كل جهة في إعداد الخريطة، وأهمية تدريب الكوادر البشرية لإضافة البيانات على الخريطة.

وأضافت أن توافر البيانات الدقيقة المحدثة ضرورة لإجراء عمليات المتابعة لما سيتم على الأرض في قرى "حياة كريمة"، بالإضافة إلى أهمية خرائط الأساس التي سيتم العمل عليها لتكون بشكل أكثر تفاعلية، ومحدثة بشكل مستمر، حيث سيتاح لكل الوزارات والهيئات للاستفادة منها.

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة بشأن تداول البيانات، وقيام كل جهة بمشاركة البيانات التي تخصها في قاعدة بيانات مُجمعة على مستوى الدولة وإتاحتها لجميع الجهات.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث جميع البيانات الخاصة بالقرى المصرية والخدمات المتوافرة بها واحتياجاتها للمساعدة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وجميع المشروعات التنموية في المستقبل.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على احتواء خرائط الأساس على كل البيانات المتاحة لدى الجهات المختلفة لسهولة تداولها والاستفادة منها، كما يجب أن تكون هناك خرائط أساس واضحة لجميع المنشآت الخدمية وشبكات البنية الأساسية والسكان، وكذا الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة لإعداد هذه الخرائط.

وأكد شعراوي إتاحة وزارته كافة البيانات التي تم الوصول إليها من خلال فرق الإدارة المحلية بالمحافظات والمراكز والتي تتضمن توصيفاً للوضع الراهن في كافة القطاعات على مستوى حوالي 1400 قرية مستهدفة بالمرحلة الأولى للبرنامج.

وقال إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمعلومات وإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتعتمد عليها في وضع الخطط التنموية المتكاملة للمراكز الإدارية في سياق التخطيط القائم على الأدلة.