بيتكوين تقفز 18% بعد إعلان "تسلا" عن استثمار 1.5 مليار دولار في العملة الرقمية

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات آخر 24 ساعة حيث قفزت بنحو 7.2 ألف دولار مقارنة بمستوياتها في نفس التوقيت أمس بنسبة 18.3%.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب، قفز سعر عملة بيتكوين إلى نحو 46.4 ألف دولار في الساعة 12:15 ظهرا اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مقابل نحو 39.2 ألف دولار في نفس التوقيت خلال تعاملات أمس.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة تسلا للسيارات الكهربائية، أمس الاثنين، أنها اشترت عملة بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار، مشيرة إلى أنها فعلت ذلك لمزيد من المرونة لزيادة التنويع وتعظيم العوائد على أموالها، بحسب ما نقلته شبكة سي إن بي سي عن إفصاح للشركة في البورصة الأمريكية.

كما أعلنت الشركة أنها ستبدأ في قبول المدفوعات بعملة بيتكوين مقابل منتجاتها "وفقا للقوانين المعمول بها وفي البداية على أساس محدود".

وأشارت الشبكة إلى أن ذلك سيجعل شركة تسلا أول صانع سيارات كبير يقوم بذلك ويتعامل بعملة بيتكوين الرقمية، موضحة أن الوحدات من العملة الرقمية التي تم شراؤها بقيمة 1.5 مليار دولار ستمنح الشركة سيولة في العملة المشفرة بمجرد أن تبدأ في قبولها للدفع.

ويمثل انتقال تسلا إلى بيتكوين تشغيلا لنسبة كبيرة من سيولتها النقدية في الاستثمار، حيث امتلكت الشركة أكثر من 19 مليار دولار من النقد وما يعادله في نهاية عام 2020، بحسب الشبكة.

وتثير هذه التحركات تساؤلات حول سلوك الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث ينسب إليه الفضل في زيادة أسعار العملات المشفرة مثل بيتكوين، ودودجكوين من خلال نشر رسائل إيجابية شجعت المزيد من الأشخاص على شراء العملات الرقمية.

وقبل أسبوعين، أضاف الملياردير هاشتاج بيتكوين إلى سيرته الذاتية على تويتر، وهي خطوة ساعدت على رفع سعر العملة المشفرة لفترة وجيزة بنسبة تصل إلى 20%، وبعد يومين قال على موقع دردشة اجتماعية: "اعتقد أن بيتكوين شيء جيد، وأنا من مؤيدي بيتكوين".