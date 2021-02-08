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تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

12:25 م الإثنين 08 فبراير 2021
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع سجل 795 جنيهًا، وهو نفس أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 681 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 909 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6360 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف نحو 0.98 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.05% مقارنة بختام تعاملات الجمعة الماضية، ليسجل سعر الأوقية 1813.13دولار، في الساعة 12:20 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب

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