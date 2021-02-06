أكثر الكلمات إنتشاراً

عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة في بداية الأسبوع

10:15 ص السبت 06 فبراير 2021
تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة في بداية الأسبوع

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.
ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم وفقا لبيانات سوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1 و1.6 جنيه.
البطاطس بين 1 و2 جنيه.
البصل بين 3 و5 جنيهات.
الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.25 و3.25 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 1.75 و4.25 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 1.75 و4.25 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.
الرمان بين 6 و9 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر البطاطس الفاصوليا الملوخية أسعار الفاكهة الرمان الجوافة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 168057

    عدد المصابين

  • 131211

    عدد المتعافين

  • 9512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 105390934

    عدد المصابين

  • 77082985

    عدد المتعافين

  • 2292466

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:4 بنوك تؤكد استمرار طرح الشهادة الثلاثية ذات عائد 11% سنويًا.. فمن هم؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا