تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة في بداية الأسبوع
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.
ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم وفقا لبيانات سوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1 و1.6 جنيه.
البطاطس بين 1 و2 جنيه.
البصل بين 3 و5 جنيهات.
الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.25 و3.25 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 1.75 و4.25 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 1.75 و4.25 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.
الرمان بين 6 و9 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
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