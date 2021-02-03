رئيس "ملاحة الإسكندرية" يتوقع انتهاء أزمة الشحن البحري بالربع الثاني 2021

كتبت-نرمين إبراهيم:

قال رجل الأعمال محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن أزمة ارتفاع أسعار الشحن البحري "النوالين" كان لها تأثير كبير على التجارة الدولية وليس مصر فقط، متوقعًا أن تتراجع الأسعار في الربع الثاني من 2021.

وأرجع مصيلحي في تصريحات لمصراوي أسباب تلك الزيادة في أسعار الشحن البحري لتداعيات أزمة جائحة كورونا، موضحًا أن التأثير الأكبر يتركز في نقل البضائع المنقولة من الصين إلى مصر، والتي تعتمد عليها بشكل رئيسي في استيراد مختلف السلع.

وبحسب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، فإن الأزمة حاليا لم تعد في ارتفاع النولون على شحن البضائع بالنسبة للمستوردين، بل أصبح الأهم هو تدبير فراغات على السفن لحجز شحن البضائع، وذلك بسبب زيادة الطلب على التجارة العالمية مؤخرًا .

وقال مصيلحي إنه في بداية أزمة كورونا خلال العام الماضي أوقفت الخطوط العالمية المالكة لسفن الشحن غالبية رحلاتها إلى الصين، بسبب توقف عمل المصانع، ومد الإجازات، خاصة أن السفن كانت تبحر فارغة مما كان يعد خسارة بالنسبة للخطوط وقتها، إلا أن الأمر حاليا اختلف بزيادة حجم الطلب على التجارة العالمية بصورة غير مسبوقة.

وتوقع مصيلحي أن يكون عام 2021 أفضل بكثير عن العام الماضي، وذلك بالرغم من استمرار تداعيات كورونا حتى الآن.

وقال إن هناك حالة من التعايش مع الأزمة من قبل كافة أنواع الشركات سواء المصدرين والمستوردين وشركات الخدمات البحرية والتوكيلات الملاحية، وكذلك الجهات المعنية من الموانئ والجمارك ومحطات الحاويات.

وأشار مصيلحي إلى أن هيئات الموانئ والهيئة الاقتصادية لقناة السويس والجهات المسئولة عن الإفراج عن البضائع أقرت عددًا من القرارات التي من شأنها تسهيل وتسيير حركة التجارة، وتداول البضائع خلال جائحة كورونا، واستمرار ومد تلك القرارات في معظم الجهات.

ونقلت مجلة فايننشال تايمز سابقا عن جون بالتر، رئيس مجلس الشحن العالمي قوله: "انتقلنا من الانحدار الهائل إلى الارتفاع التاريخي في أحجام الشحن، وهي أحجام أكثر مما تستطيع الموانئ التعامل معه بكفاءة".

وأضاف أن الازدحام في الموانئ يساهم في ارتفاع الأسعار، وتفرض الخطوط الملاحية رسومًا إضافية لتعويض فترات الانتظار الطويلة.

وتوقع مصلحي أن تحدث انفراجة في شحن البضائع وانخفاض النولون في الربع الثاني من عام 2021، حيث أن بضائع كثيرة ستكون قد انتقلت وبالتالي يتراجع الضغط على سفن الشحن.

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