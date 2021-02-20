وزير الاتصالات يلتقي برواد العمل الحر بمراكز مصر الرقمية في المحافظات

كتب-علاء حجاج:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تنمية مهارات الشباب في مجالات العمل الحُر والعمل عن بٌعد تعد هدفا استراتيجيا لخطط التدريب التي تنتهجها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تمكين الشباب في سوق العمل الحر عبر الإنترنت.

وأكد على حرص الوزارة على نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات لتنمية المهارات الرقمية للشباب وتحفيز العمل الابتكاري والريادي لديهم وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيا على النهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك خلال لقاء عمرو طلعت بنماذج من خريجي معهد تكنولوجيا المعلومات من رواد العمل الحر الذين حصلوا على التدريب في مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بمحافظات الدقهلية والمنوفية والمنيا وسوهاج وقنا وأسوان والذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس أثناء زيارته لمعهد تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية.

وأوضح وزير الاتصالات أن العمل الحر يتيح فرص للكثير من الشباب لاكتساب مهارات والعمل في تخصصات جديدة وعدم التقيد بمجال الدراسة خاصة وأن معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات لديهم العديد من البرامج في مجالات التكنولوجيات الرقمية الحديثة لصقل المهارات وتعميقها.

واستعرض الشباب من رواد العمل الحر أهم التخصصات والمسارات التدريبية التي اجتازوها بمراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات والتي ساهمت في تطوير مهاراتهم واكتساب خبرات كبيرة في العمل الحر عبر الإنترنت في مجالات تكنولوجية كما أهلت العديد منهم للحصول على تقييمات عالية في منصات العمل الحر العالمية وبموجبها حظوا على فرص عمل غير تقليدية ومن أماكنهم كمهنيين مستقلين في الأسواق الإقليمية والعالمية بعائد مادى مجزى يبدأ خلال الشهور الاولى من العمل بما لا يقل في المتوسط عن 500 دولار في الشهر، ومنها على سبيل المثال شركات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيجيريا والهند وأوكرانيا والسعودية.

ويذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت خلال العام الماضي العديد من المبادرات لبناء قدرات الشباب في مجال العمل الحر والتي من بينها مبادرة "شغلك من بيتك" التي ينفذها معهد تكنولوجيا المعلومات وتتضمن المحتوى التقني ومحتوى مهارات العمل الحر، وقاعدة من الخبراء من شركاء الصناعة، والشراكة مع منصات العمل الحر؛ ولقد بلغ عدد المسجلين على هذه المنصة حتى الآن ما يزيد عن 50 ألف، فيما بلغ عدد من أتم التدريب المؤهل منهم ما يقرب من 3.9 ألف متدرب.

وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نشر مراكز مصر الرقمية في المحافظات؛ ويتم من خلالها تنفيذ العديد من البرامج من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، والمعهد القومي للاتصالات NTI، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC؛ وذلك في اطار عدة محاور وهى استشارات المسارات المهنية، وتوفير برامج تدريبية تقنية وتطبيقية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتدريب سفراء التكنولوجيا من هيئة التدريس بالجامعات، وإتاحة الخدمات والشهادات المعتمدة بالتعاون مع القطاع الخاص، ودعم أعمال العمل الحر، ودعم مهارات الإبداع وريادة الأعمال، وإتاحة بيئة تكنولوجية تطبيقية داعمة لتوجهات التكنولوجية الحديثة.

وقالت هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات خلال فعاليات الزيارة إلى استحداث شرط الحصول على فرص فعلية للعمل الحر في التخصصات التدريبية القائمة وذلك كمؤشر ضروري من مؤشرات إنهاء التدريب في هذا البرنامج.

وقد شهدت الزيارة استعراض المبادرات التي أطلقها معهد تكنولوجيا المعلومات خلال العام الأخير وآلية حوكمتها ومتابعتها، والأعداد المخططة لها وما تم إنجازه والتي شملت على سبيل المثال مبادرات التدريب على أمن المعلومات مع شركة بالو ألتو العالمية ومبادرات الذكاء الاصطناعي مع كل من شركة جوجل، وكلية علوم الحاسب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية.

والتقى وزير الاتصالات على هامش الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئيس قطاع المهارات التكنولوجية بمؤسسة "ناسكوم" الهندية لمناقشة مقترح لتطوير إطار عام ومعايير للكفاءات الرقمية والمهن في مجال العمل الحر وذلك لدعم المهنيين المستقلين وخاصة في مجالات الأعمال الرقمية، وتطوير لغة واحدة للعاملين في القطاع من حكومة وقطاع خاص والمهنيين المستقلين وذلك بالتعاون مع كبرى مؤسسات التكنولوجيات الرقمية العالمية التي توظف المهنيين المستقلين بكثرة.