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ارتفاع البلطي والجمبري والمكرونة.. أسعار السمك اليوم بسوق الجملة

10:37 ص السبت 20 فبراير 2021
ارتفاع البلطي والجمبري والمكرونة.. أسعار السمك اليوم بسوق الجملة

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والمكرونة والجمبري والكابوريا، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 20 و23 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 65 و75 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا وكيلو الجمبري بين 300 جنيه و360 جنيهًا، بزيادة 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري بين 45 و51 جنيهًا، وهي نفس أسعار أمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار السمك سوق الجملة سوق العبور أسعار السمك البلطي

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