"الغرف التجارية" يبحث ربط مسارات التجارة مع باكستان والصين

كتبت- نرمين إبراهيم:

بحث علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، مع مخدوم شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني، تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين, وتنمية التبادل التجاري والاستثماري الثنائي، بحسب بيان من اتحاد الغرف التجارية اليوم الخميس.

وبحث الجانبان ربط مسارات التجارة من خلال الربط بين محور قناة السويس وميناء جوادار بباكستان ومنها إلى غرب الصين كمحور نقل أساسي على طريق الحرير ضمن مبادرة "الحزام والطريق" التي تتبناها الصين.

كما بحث الجانبان ضرب وتصنيع وتغلفة الأرز الباكستاني في مصر من أجل التصدير إلى مناطق التجارة الحرة العربية والأفريقية والأوروبية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تخفيض مساحات زراعة الأرز لاستهلاكه كميات هائلة من مياه الري وللحفاظ على مضارب الأرز المصرية وتنشيط إنتاجها.

وبحث الجانبان التصنيع المشترك لمنتجات الأقمشة، بالإضافة إلى التعاون متعدد الأطراف في إطار مجموعة الثمانية والكومسيك (منظمة التعاون الإسلامي) وغرفهم التجارية.

وأشار علاء عز إلى أن المباحثات كانت جادة مع الجانب الباكستاني من أجل العمل على تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، موضحا أن حجم الصادرات المصرية للأسواق الباكستانية بلغ حوالي 113 ملايين دولار خلال العام الماضي.

وتركزت أهم منتجات الصادرات المصرية لباكستان في: الآلات، والأدوات الكهربائية، والإلكترونيات، والحديد والصلب، والبلاستيك ومنتجاته، والمواد الكيميائية العضوية، والوقود المعدني، والقطن، بحسب علاء عز.

بينما وصل حجم الواردات المصرية من باكستان إلى حوالي 250 مليون دولار تركزت في منتجات المنسوجات، والجلود، والمنتجات الرياضية، والسجاد، والأرز، وفقا لعز.

وأوضح علاء عز أن الاستثمارات الباكستانية تقدر بحوالي 393 ملايين دولار ضختها 106 شركات باكستانية في الأسواق المصرية.