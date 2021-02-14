أسبوع المفاجآت لبتكوين.. إقبال المستثمرين يقفز بأسعار العملات المشفرة

كتبت-ياسمين سليم:

حصلت العملات المشفرة على دفعة قوية الأسبوع الماضي، دعمت من موقفها المالي ورفعت أسعارها بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بشهر مضى.

وارتفع سعر أشهر العملات المشفرة "بتكوين" اليوم إلى 48.8 ألف دولار بنسبة تقريبًا 70% مقارنة بأقل سعر لها منذ شهر، جراء أخبار واستثمارات فيها دعمت موقفها، إلا أنها لا تزال في مرمى محاصرة البنوك المركزية حول العالم لها، نظرًا لعدم قانونيتها.

إقبال كبير

فاجأت السلطات الكندية الجميع أمس بالسماح بإطلاق أول صندوق استثماري للبتكوين في البورصة في العالم.

ومنحت لجنة الأوراق المالية في أونتاريو التي تشرف على بورصة تورونتو موافقة على إطلاق هذا الصندوق للمؤشرات المتداولة الذي اقترحته شركة "بربوس اينفستمنتس انك"، حسبما أعلن.

وسيدرج الصندوق في البورصة اعتبارا من الأسبوع المقبل تحت شعار "بي تي سي سي".

وستكون منصة "جيميناي تراست" للعملات الرقمية المشرف الفرعي على الصندوق الذي ستديره الكندية "سي آي بي سي ميلون غلوبال سيكيوريتيز".

كما أعلن مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاك دورسي التعاون مع مغني الراب جاي زي، أمس لإطلاق مؤسسة ترمي لتمويل تطوير البتكوين لتصبح عملة الإنترنت.

وكتب دورسي في تدوينة لها عبر تويتر "أنا وجاي زي سنقدم 500 بتكوين كمنحة جديدة تحمل اسم بي ترست لتمويل تطوير البيتكوين، ستتركز في بادئ الأمر على فرق في إفريقيا والهند".

وهذا ليس الاستثمار الأول لدورسي في بتكوين فمن قبل أعلنت شركة سكوير للدفع الإلكتروني، وهي مملوكة له، استثمارها 50 مليون دولار في البيتكوين.

ونقلت وكالة بلومبرج أمس أن شركة كونتر جلوبال، وهي وحدة تابعة لبنك الاستثمار الأمريكي الشهير مورجان ستانلي، إضافة عملة بتكوين إلى قائمة الرهانات المحتملة الخاصة بها، ويتطلب الاستثمار في بتكوين، موافقة البنك والجهات التنظيمية.

وفي منتصف الأسبوع الماضي أعلنت شركة تسلا للسيارات الكهربائية، أنها اشترت عملة بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار، لزيادة التنويع وتعظيم العوائد على أموالها.

وستبدأ الشركة في قبول المدفوعات بعملة بيتكوين مقابل منتجاتها وفقا للقوانين المعمول بها وفي البداية على أساس محدود، بحسب إفصاح أرسلته للبورصة الأمريكية.

والشهر الماضي أضافت شركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، عملة البتكوين كاستثمار مؤهل إلى صندوقين.

وأعلنت شركة بطاقات الائتمان العملاقة ماستركارد الأسبوع الماضي إنها تخطط لتقديم الدعم لبعض العملات المشفرة على شبكتها هذا العام.

وكانت شركة "باي بال" العملاقة للدفع الإلكتروني، أطلقت في أكتوبر الماضي خدمة للمشتريات والدفع بالعملة المشفرة.

وذكرت بلومبرج أن خلال العام الماضي ضخت مليارات الدولارات في العملة المشفرة من خلال الصناديق بما في ذلك صندوق "بتكوين ترست" الذي يستثمر في العملات المشفرة.

وعلق محللون تحدثوا لفايننشال تايمز عن هذا الإقبال بقولهم إن الدافع الأكبر وراء الاندفاع الحالي لفضول المستثمرين حول البتكوين هو محيط الاقتصاد الكلي غير المؤكد بعد وباء فيروس كورونا، كما كرست البنوك المركزية نفسها للحفاظ على معدلات فائدة منخفضة حتى عندما يرتفع التضخم، في حين تضخم اقتراض السلطات.

ونقلت وكالة رويترز عن جافين سميث، الرئيس التنفيذي لاتحاد العملات المشفرة في بانكسورا جروب، قوله "يجب أن يتذكر المستثمرون أن البتكوين ليس مخططًا بسيطًا لتحقيق الثراء".

وأضاف: "لقد كانت وستظل عرضة لتقلبات الأسعار، خاصة عندما يتطلع الفائزون على المدى القصير إلى سحب أرباحهم".

فيما غرد نسيم نيقولا، صاحب كتاب البجعة السوداء الشهير، الذي تنبأ بالأزمة المالية العالمية في 2008 قبلها بعام، وقال إن بتكوين فاشلة.

وأضاف أن يتخلص من البتكوين التي كانت بحوزته، مشيرًا إلى أن لا يُفترض أبدًا أن تكون العملة أكثر تقلبًا مما تشتريه وتبيعه، مضيفًا أنه لا يمكنك تسعير السلع بالعملة المشفرة.

وذكر أن العملة المشفرة الأشهر فشلت في التحوط ضد سياسات البنك المركزي.

جدل مستمر مع البنوك المركزية

وبتكوين ليست العملة المشفرة الوحيدة في العالم ويوجد آلاف العملات المشفرة التي تتداول عبر منصات التداول المشفرة، والتي تعتبرها البنوك المركزية غير قانونية وليس لها أساس مالي.

وفي سبيل محاربة هذه العملات تخطط بنوك مركزية حول العالم إطلاق عملتهم الرقمية الخاصة بهم، والتي ستكون مختلفة عن بتكوين وغيرها من العملات المشفرة من حيث أنه منظمة مركزيًا ولها أساس مالي نظرًا لأن البنوك هي التي ستصدرها.

وبدأت الصين بعمل اختبار لإطلاق عملتها الرقمية، فيما حظرت الهند التداول بالعملات المشفرة واتجهت لإطلاق عملة رقمية، وتستعد روسيا هي الأخرى لإصدار الروبل الرقمي، فيما أعلنت السعودية والإمارات سابقًا أنهما يدرسان إصدار عملة رقمية موحدة بين البلدين.