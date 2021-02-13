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مصلحة الضرائب: غدًا انتهاء المهلة الأخيرة للتجاوز عن 50% مقابل تأخير السداد

03:13 م السبت 13 فبراير 2021
مصلحة الضرائب: غدًا انتهاء المهلة الأخيرة للتجاوز عن 50% مقابل تأخير السداد

مصلحة الضرائب

كتب-مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن غدًا الأحد تنتهي فترة تطبيق المهلة الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 50%.

وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، حيث تواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم ( 173) لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.

وطلب رئيس المصلحة من الممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبية المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم ( 173) لسنة 2020 حيث سيتم التجاوز عن (50%) إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة حتى 12 فبراير الجاري، مؤكدًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.

وأوضح عبد القادر أنه للاستفادة من هذا القانون والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية يجب توافر شروط أهمها أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقاً أو واجب الأداء – حسب الأحوال -قبل 17/8/2020، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة.

مصلحة الضرائب رضا عبد القادر وزارة المالية

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