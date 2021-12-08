42 % ارتفاعا في صادرات الصناعات الكيماوية خلال أول 10 أشهر من 2021

كتبت- شيرين صلاح:

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن صادرات القطاع شهدت ارتفاعا بنسبة 42% في أول 10 أشهر من 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان المجلس التصديري اليوم الأربعاء، فإن حجم صادرات القطاع بلغ ٢٩.٩ مليار دولار في أول 10 أشهر من 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفقا للبيان، جاء السوق التركي على قائمة الدول المستوردة للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية بمعدل نمو وصل إلى ٩٪ خلال أول 10 أشهر من 2021، وبلغ حجم الصادرات له ٨١٥ مليون دولار، مستحوذا بذلك على ١٥٪ من إجمالي الصادرات.

وجاءت الأرجنتين في المرتبة الثانية بمعدل نمو وصل إلى ٩٤٪ بقيمة بلغت ٣٤٠ مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة جاءت صادرات إيطاليا بمعدل نمو بلغت نسبته ٣٨٪ بقيمة إجمالية للصادرات تصل إلى ٣٣٨مليون دولار.

وفي المرتبة الرابعة جاءت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل نمو بلغت نسبته ٢٨٪ بقيمة ٢٦٤ مليون دولار، وحققت صادرات البرازيل معدل نمو بلغ نحو ١٠٩٪ بقيمة إجمالية للصادرات بلغت ٢٥٥،٣ مليون دولار، وجاءت صادرات فرنسا في المرتبة السادسة محققة معدل نمو بلغت نسبته ١١٪ بقيمة إجمالية بلغت ٢٥٤.٥مليون دولار، وجاءت صادرات إسبانيا في المرتبة السابعة محققة معدل نمو بلغت نسبته ٢٤٪ بقيمة إجمالية بلغت ٢١٢ مليون دولار، وفقا للبيان.

وجاءت صادرات منتجات اللدائن البلاستيك في المرتبة الأولى محققة معدل نمو في قيمة الصادرات بنسبة ٦٤٪ بقيمة إجمالية ١.٨٥٦ مليار دولار، وفي المرتبة الثانية جاءت صادرات الأسمدة محققة معدل نمو في قيمة الصادرات بلغ ٣٩٪ بقيمة إجمالية تصل إلى ١.٧ مليار دولار.

وجاءت صادرات الكيماويات غير العضوية في المرتبة الثالثة محققة معدل نمو بلغت ٦٥٪ بقيمة إجمالية للصادرات بلغت ٤٠٥.٤ مليون دولار، وتليها الكيماويات العضوية محققة معدل نمو بلغت نسبته ٦٨٪ بقيمة إجمالية بلغت ٢٥٣.٤ مليون دولار.

وجاءت المنظفات في المرتبة الخامسة محققة معدل نمو بلغت نسبته ١٤٪ بقيمة ٢١٠.٨ مليون دولار .

ولم تحقق صادرات المنتجات الورقية معدل نمو على الإطلاق في القيمة حيث بلغت ٢٠٢.٩ مليون دولار، رغم زيادة الكمية بمعدل نمو بلغت ٤٠٥٪، وجاءت الأحبار والدهانات لتحقيق معدل نمو بلغت نسبته ٢٤٪ بقيمة ١٩٤.٧ مليون دولار، وحققت الكيماويات المتنوعة معدل نمو بلغت نسبته ١٦٪ محققة صادرات بلغت قيمتها ١٧٨.٧ مليون دولار.

وحققت منتجات الزجاج معدل نمو بلغت ١٢٪ بقيمة ١٦٧.٧ مليون دولار، وجاءت في المرتبة التالية منتجات المطاط بمعدل نمو بلغت نسبته ١٦٪ بقيمة ١١٢ مليون دولار.

شدد أبو المكارم على الدور الذي تلعبه المعارض الخارجية والبعثات التجارية في فتح الآفاق للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن القرار الخاص بتحويل المشاركات الجماعية في المعارض الخارجية إلى مشاركات فردية جاء ضمن خطة الدولة لتوفير النقد الأجنبي وترشيد الإنفاق.

وذكر أبو المكارم، أنه يجرى حاليا إعادة النظر في القرار بناء على طلب المجالس التصديرية، والتي أعربت عن تضررها من هذا القرار الذي يؤثر على صورة الجناح المصري في عدد من المعارض الهامة في الخارج والتي طالما كانت مشاركة الشركات المصرية فيها بشكل جماعي .

أشار أبو المكارم إلى المجلس يبني كافة المبادرات التي تستهدف الإسراع بنمو وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة للنفاذ بصادراتها للأسواق الخارجية، مشيرا إلي المجلس بحث إمكانية الاستفادة من برنامج ازدهار تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة و بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية لدعم "تسريع نمو" الشركات المشاركة في البرنامج. ذلك عن طريق العمل مع الشركة على وضع استراتيجية نمو واضحة، يليها خدمات مختلفة مكملة لخطة النمو و التي قد تضم التدريبات اللازمة لاحتياجات الشركة أثناء متابعة أهم معالم خطة النمو من قبل فريق استشاري متخصص في القطاع الى جانب توصيل الشركات ومقدمي الخدمات و ممثلي الهيئات المختلفة و خبراء الصناعة لمساعدتهم في تسريع النمو.