التصديري للصناعات الغذائية: مشروع خط الرورو يخدم قطاع الحاصلات الزراعية

كتبت-شيرين صلاح:

قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن مشروع خط الملاحي الرورو "Ro-ro marittime" بين مصر وإيطاليا سيخدم أكثر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

واجتمع المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية مع الشركاء الإيطاليين المشاركين شهر نوفمبر في مشروع خط الرورو "Ro-ro marittime" بين مصر وإيطاليا.

وبحسب بيان من المجلس التصديري، جاء اللقاء بدعوة من السفارة الإيطالية في مصر على هامش معرض ترانسميا 2021 المقام في أرض المعارض بالقاهرة الجديدة وذلك لاستعراض الإمكانيات اللوجستية لخط الملاحة السريع وقدراته الاستيعابية والخدمات المكملة والداعمة لعملية النقل إلى أوروبا فيما يتعلق بالسلع الغذائية المجمدة وسريعة التلف.

وأشار الضوي إلى أن التصديري للحاصلات الزراعية يحتاج لهذا الخط الملاحي لوصول الشحنات الزراعية بشكل أسرع وأرخص من الشحن البحري العادي وأكبر في مساحة نقل البضائع.

وبحسب الضوي فإن قطاع الصناعات الغذائية لا تحتاج إلى هذا الخط الملاحي بنفس حاجة إلى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، موضحا أنه ليس لدى التصديري للصناعات الغذائية أي مشاكل مع شحن البحري مع أوروبا.

وأوضح أن المجلس في انتظار عرض أسعار الشحن من الجانب الإيطالي، مشيرا إلى أنه في حالة عدم عرض أسعار تنافسية فإن المجلس لن يلجأ للتصدير من خلاله.