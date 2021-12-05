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صندوق استثمار يرفع حصته في أوراسكوم كونستراكشون إلى 12.16%

11:35 ص الأحد 05 ديسمبر 2021
صندوق استثمار يرفع حصته في أوراسكوم كونستراكشون إلى 12.16%

أوراسكوم كونستراكشون

كتبت- ياسمين سليم:

رفع صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund للاستثمار حصته في شركة أوراسكوم كونستراكشون إلى 12.16%.

وقالت أوراسكوم كونستراكشون اليوم الأحد في إفصاح للبورصة المصرية إن الصندوق في 30 نوفمبر الماضي رفع حصته إلى 12.16% بعد شراء 100 ألف سهم جديد في الشركة بقيمة 69 جنيهًا للسهم.

وكان الصندوق يمتلك 11.11% من إجمالي أسهم الشركة في يونيو الماضي، وفي 24 نوفمبر الماضي رفع الملكية إلى 12.07% من إجمالي أسهم الشركة.

وبهذا تكون هذه الزيادة هي الثالثة في حصة الصندوق بالشركة خلال نحو 6 أشهر.

وتعمل شركة أوراسكوم كونشتراكشون، في قطاع الإنشاءات والأعمال الهندسية، وتركز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا.

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