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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:25 ص الخميس 30 ديسمبر 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.07% إلى مستوى 11906 نقاط في بداية تداولات جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.17%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.13% إلى مستوى 11898 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأربعاء، مدفوعًا بمبيعات العرب والأجانب.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشرات البورصة مؤشر EGX70

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