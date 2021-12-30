ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.07% إلى مستوى 11906 نقاط في بداية تداولات جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.17%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.13% إلى مستوى 11898 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأربعاء، مدفوعًا بمبيعات العرب والأجانب.